Рубль завершил основную валютную сессию пятницы ослаблением к доллару и евро, свидетельствуют данные Московской биржи.



Курс доллара расчетами «завтра» на 19:03 мск повысился на 92 копейки к предыдущему закрытию и составил 74,71 рубля. С начала торговой сессии было проведено более 48 тыс. сделок на 2,5 млрд долларов, диапазон котировок — 73,6525—75,01 рубля за доллар.

Курс евро на тот же момент времени равнялся 87,94 рубля, увеличившись на 37 копеек по сравнению с предыдущим закрытием. С этим инструментом было проведено 7,1 тыс. сделок на 270,3 млн евро по курсам от 87,398 до 88,3 рубля за евро.

Ранее в пятницу биржевой курс доллара превышал 75 рублей, евро — 88.

«Рубль вышел на новые минимумы с начала мая. Доллар сегодня преодолел планку 75 единиц снизу вверх, но затем отошел на 20 копеек ниже. Ожидаем закрытия пары USD/RUB в диапазоне 74,5—75 рублей. В понедельник вероятна коррекция не ниже 74. Евро сегодня вышел на максимум с конца марта, дойдя до 88,3 в паре с рублем, но позже отступил чуть ниже. В понедельник мы ожидаем консолидации пары EUR/RUB около отметки 88. В течение следующей недели не исключаем укрепления доллара до 77 рублей, а евро способен протестировать уровень 90», — прокомментировал аналитик компании «Фридом Финанс» Валерий Емельянов.