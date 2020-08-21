РНКБ улучшил условия ипотечных программ на приобретение строящегося или готового жилья. Теперь клиенты банка могут оформить кредит на приобретение жилья по ставке от 6,8% годовых, следует из релиза финучреждения.



«Банк предоставляет ряд дисконтов в размере: 0,5% клиентам, относящимся к льготной категории, 0,5% при выходе на сделку в течение 30 календарных дней после получения положительного решения по кредиту и 1,2% при первоначальном взносе в размере не менее 50% от стоимости жилья и сумме кредита от 5 млн рублей. При этом все дисконты могут суммироваться. Помимо этого, в банке действует программа лояльности, в рамках которой клиенты могут также получить дополнительную скидку к ставке в размере до 0,6% при выполнении условий программы», — сказано в сообщении.

Новые ставки будут распространяться как на вновь создаваемые заявки, так и на кредиты, которые уже согласованы, но не выданы.

Ипотечные кредиты выдаются сроком до 25 лет в размере от 600 тыс. рублей. Первоначальный взнос составляет от 10%.