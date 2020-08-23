В программе лояльности «Мультибонус», которая объединила клиентов ВТБ и Почта Банка, стартовала акция «Мультикарта сокровищ». Выполняя задания, участники зарабатывают монеты, которые потом могут обменять на промокоды, сертификаты и скидки от партнеров, сообщает пресс-служба кредитной организации.



«Мультикарта сокровищ» выполнена в пиратской тематике. Механика проста — участник собирает классические «пятнашки», набирает очки, получает монеты, которые можно обменять на ценные призы от партнеров акции. Участнику предоставляется пул бесплатных попыток, а чтобы быстрее найти свой клад, можно покупать дополнительные попытки за бонусную валюту, которая накапливается за покупки по картам ВТБ и Почта Банка. Призовой фонд игры включает более 3 млн промокодов и сертификатов от партнеров, среди которых Tez Tour, «Яндекс Плюс», Wink, Sunlight, «Литрес», Delivery club, Kari, Zamania и многие другие», — говорится в релизе.

Чтобы начать охоту за сокровищами, участнику программы «Мультибонус» необходимо авторизоваться на сайте программы Multibonus.ru или в мобильном приложении и зайти в раздел «Потратить», где расположена акция. Клиенты Почта Банка могут перейти в «Мультибонус» прямо из мобильного приложения «Почта Банк Онлайн».



Акция продлится до 10 февраля 2021 года. Главный приз — сертификат на путешествие в Турцию для двоих.