Представители малого и среднего бизнеса (МСБ) Москвы попросили продлить меры поддержки для пострадавших отраслей, пишут «Известия» . Обращение в адрес мэра Сергея Собянина направила «Опора России». В нем отмечается, что в сфере услуг и сервиса по итогам июня — июля 2020 года восстановление входящего денежного оборота составило 75—80% от уровня 2019-го. Сегмент услуг по объемам и выручке восстановится не ранее 2022-го. В связи с этим организация просит продлить столичные и федеральные меры поддержки МСБ Москвы, которые были введены до конца II квартала, как минимум на III квартал. Речь идет об арендных каникулах на помещения, принадлежащие городу, отсрочке по налогам (кроме НДС) и платежам в страховые фонды.

Как уточнил председатель Бюро по защите прав предпринимателей московского отделения «Опоры России» Алексей Петропольский, речь идет в первую очередь о компаниях из пострадавших отраслей экономики, но это касается и остальных предпринимателей, для которых действуют разные рассрочки и отсрочки. Он также считает, что меры нужно продлить и в регионах, но на более длительный срок, чем в Москве. Целесообразно расширить действие мер до середины 2021 года, считает Петропольский.

В Московском регионе реструктурированы кредиты граждан и предприятий на 453,8 млрд рублей От москвичей, пожелавших изменить условия своих кредитных договоров, банки получили 354,8 тыс. обращений.

Также «Опора России» предложила несколько новых мер поддержки на 2020—2021 годы. Например, сокращение общего размера ставок взносов в страховые фонды с фонда оплаты труда предприятий — с 30% до 15—20%, уменьшение ставок налогов по упрощенке, каникулы или мораторий на изменения кадастровой оценки недвижимости.

По мнению экспертов, список пострадавших отраслей стоит распространить на все виды бизнеса без исключения — предприниматели всех сфер так или иначе связаны между собой, и вся экономика пострадала. Изменение клиентского поведения вызовет «отложенный негативный эффект» для бизнеса, инициатива о продлении льготных режимов соответствует этому прогнозу, считают эксперты. Также не все предприниматели брали налоговые каникулы или пользовались льготами, поэтому меры, связанные с финансовой помощью государства, при продлении стоит сделать более адресными или локальными.