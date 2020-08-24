Участники финансового рынка просят доработать законопроект, предполагающий введение штрафа за навязывание заемщикам дополнительных услуг в двукратном размере от их стоимости, пишет «Коммерсант» . Предлагается заменить выплату на двухнедельный период охлаждения, в течение которого заемщик может отказаться от услуги.

По мнению главы совета СРО «МиР» Эльмана Мехтиева, формулировка законопроекта, вносящего изменения в закон «О потребительском кредите (займе)» в части противодействия навязывания заемщикам допуслуг, предполагает применение к кредиторам штрафа, равного двукратному размеру стоимости якобы навязанных допуслуг, не когда навязывание было доказано, а «в течение всего периода жизни ссуды». Для кредитора это создает «правовые риски», поскольку гражданин может пожаловаться на навязывание через несколько лет, даже после того как услуга была оказана.

Участники рынка предлагают ввести «период охлаждения», равный 14 календарным дням, в течение которого заемщик может отказаться от допуслуг и потребовать возврата их полной стоимости. Если кредитор за десять рабочих дней не вернет деньги, гражданин может потребовать их в двукратном размере. Если же заемщик не успел обратиться к кредитору в «период охлаждения», у него остается возможность попытаться доказать навязывание услуги и получить компенсацию в соответствии с законом о защите прав потребителей. Сейчас «период охлаждения», в течение которого можно отказаться от услуги, распространяется только на договоры страхования.

Комитет Госдумы одобрил законопроект об ужесточении требований к потребкредитованию Уточняется порядок расчета полной стоимости потребительского кредита, а также расчета предельного размера неустойки.

В ЦБ сообщили, что положительно оценивают подход участников рынка, направленный на недопущение нарушений прав потребителей финансовых услуг, конструктивное взаимодействие, оперативное урегулирование претензий и восстановление нарушенных прав потребителей. Эксперты отмечают, что «период охлаждения» может быть полезен. Но правозащитники категорически против предложенных изменений. По мнению руководителя проекта ОНФ «За права заемщиков» Евгении Лазаревой, это попытка усложнить процесс и избежать ответственности за очевидное нарушение закона о защите прав потребителей. Вероятность того, что кому-то удастся вернуть деньги за уже оказанные, пусть и навязанные услуги, будет крайне мала, уверена Лазарева.