Расходы 47 российских регионов по итогам первой половины 2020 года превысили их доходы, пишут «Известия» , ссылаясь на исследование Finexpertiza. В начале марта дефицитных регионов было 16. Так, субъектом с наибольшим дефицитом по итогам шести месяцев 2020 года стала Москва — ее расходы превысили доходы на 160 млрд рублей. При этом для столицы такой недобор более чем посилен: эта сумма сопоставима с 12% расходов, говорится в исследовании. На втором месте по размеру дефицита оказалось Подмосковье: регион ушел в «минус» на 55,5 млрд рублей. Третье место среди самых дефицитных регионов занимает Татарстан (минус 25,3 млрд рублей, или 15% от расходов за полугодие). По мнению экспертов, отрицательное сальдо бюджета республики объясняется снижением нефтяных цен.

Далее в рейтинге идут Свердловская, Челябинская, Иркутская области (минус 17,4 млрд рублей, минус 10,3 млрд рублей и минус 8,6 млрд рублей соответственно), Башкортостан (минус 8,21 млрд рублей), а также Санкт-Петербург (минус 8,19 млрд рублей). Серьезное отрицательное сальдо показали Архангельская и Кемеровская области (минус 8,1 млрд рублей и минус 7,2 млрд рублей). Суммарная «бюджетная дыра» всех регионов составила 213,7 млрд рублей.

По данным исследования, 38 регионам удалось выйти в «ноль» и даже показать профицит бюджета. Лучше всех с этим справилась Сахалинская область, закончившая полугодие с положительным сальдо в 43,4 млрд рублей, что составляет 52% ее расходов, также Ханты-Мансийский, Ямало-Ненецкий автономные округа (там профицит достиг 38,8 млрд рублей и 12 млрд рублей соответственно), Дагестан (плюс 11 млрд рублей), Тюменская, Воронежская, Ленинградская области (плюс 9,4 млрд рублей, плюс 8,3 млрд рублей, плюс 6,2 млрд рублей).

Резервы почти половины регионов выросли на треть Деньги из центра помогли субъектам, но не стали значимым фактором роста их резервов.

В пресс-службе Минфина заявили, что правительство предусмотрело 300 млрд рублей для обеспечения устойчивости региональных бюджетов в связи с пандемией. Часть финансовой поддержки уже направлена, а осенью будет третий транш в размере 100 млрд рублей. Там также отметили, что министерство следит за ситуацией с региональными бюджетами и по мере необходимости оказывает дополнительную поддержку.

По мнению экспертов, основная причина ухудшения финансового положения субъектов — замедление экономики, вызванное карантинными мерами. При этом эффект от пандемии регионы ощутили еще не до конца, по итогам года их доходы могут сократиться на 15% относительно уровня прошлого года — и трансферты федерального центра вряд ли помогут закрыть эту «дыру». Бюджетный дефицит в 2020 году связан с готовностью того или иного субъекта РФ использовать максимальное число инструментов для социальной и экономической поддержки во время пандемии и не говорит о системных проблемах, считают эксперты. По их словам, серьезных угроз финансовой устойчивости субъектов в этом году нет. Регионы, несмотря на пандемию и падение доходов, сумели накопить ощутимую подушку безопасности, также у них сравнительно комфортный показатель долга.