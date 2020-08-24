Наиболее востребована в России ипотека у жителей Ямало-Ненецкого и Ханты-Мансийского автономных округов, а также Тюменской области; реже остальных россиян за ипотечными кредитами обращается население большинства северокавказских регионов, Крыма, Севастополя, Республики Алтай и даже Москвы, свидетельствуют результаты исследования РИА Новости.

Как указывают эксперты, в сфере ипотечного кредитования наблюдается рост — объем выдачи ипотеки в первом полугодии 2020 года, несмотря на пандемию коронавируса, составил более 600 тыс. выданных ипотечных кредитов и превысил на 3,8% результат аналогичного периода в 2019 году. В денежном выражении объем рынка ипотеки за полугодие составил 1,44 трлн рублей против 1,27 трлн в начале 2019-го.

Согласно исследованию, среди российских регионов лидером по развитости ипотеки остается Ямало-Ненецкий автономный округ. В регионе в среднем примерно 30 человек из тысячи берут за год ипотечный кредит — это в 1,8 раза больше, чем в среднем по России. На второй и третьей строчках — Тюменская область и Ханты-Мансийский автономный округ с результатами 27,6 и 27,4 кредита на тысячу человек экономически активного населения. Как отмечают эксперты, лидирующие позиции этих регионов определяются экономическими и демографическими факторами.

В лидирующей группе, но за пределами первой тройки, расположились: Чувашская Республика (25 кредитов), Республика Башкортостан (24,8 кредита), Архангельская область (24,3), Магаданская область (24), Новосибирская область (23,7), Удмуртская Республика (23,6) и Пермский край (23,4). Всего выше среднероссийского уровня развитости ипотеки наблюдается в 47 регионах, а в 11 — она выше среднего уровня как минимум на треть.

Последние три строчки рейтинга, как и годом ранее, занимают Республика Ингушетия (0,9 кредита), Чеченская Республика (2,2) и Республика Дагестан (3,5).



В целом похожая ситуация сложилась во многих других национальных республиках. В десятку аутсайдеров также вошли: Республика Крым (5 кредитов), Севастополь (6,4 кредита), Кабардино-Балкарская Республика (6,6), Карачаево-Черкесская Республика (8,5), Республика Алтай (9,2), Республика Северная Осетия — Алания (10,5) и даже Москва (11,2 кредита).



Как показало исследование, из-за высоких цен на жилье самые крупные кредиты берут в Москве, где в среднем объем одного ипотечного кредита превышает 5,1 млн рублей.

