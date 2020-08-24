Минфин предлагает регламентировать выдачу кредитов иностранным государствам, пишет «Коммерсант» . Ведомство опубликовало проект постановления правительства, детализирующий процесс выдачи государственных кредитов иностранным государствам и де-факто выстраивающий концепцию внешней долговой политики РФ. Как сказано в пояснительной записке, разработка проекта потребовалась для выполнения норм Бюджетного кодекса. В Минфине сообщили, что проект «основательно прорабатывался и прошел согласование» со всеми ведомствами, но их полномочия «еще будут обсуждаться».

По российскому Бюджетному кодексу иностранные государства могут рассчитывать на два типа кредитов — экспортный и финансовый. Проект Минфина ужесточает эту детализацию: экспортный кредит станет целевым, то есть заемные средства должны направляться на оплату экспортных контрактов, а финансовый предлагается выдавать в «исключительных случаях» для экстренной поддержки заемщика при трудностях с покрытием бюджетного дефицита в отсутствие доступа к международному рынку капитала, при этом с РФ государство должен связывать стратегический характер политических отношений.

В зависимости от формы кредитования Минфин предлагает утвердить типовое межправсоглашение. Стоимость кредита будет утверждаться индивидуально, при этом финансовые условия займов Минфин разглашать не будет, поскольку это «чревато ослаблением переговорной позиции РФ» и раскрытием чувствительной коммерческой информации. Оба типа кредитов могут выдаваться на льготных условиях, а их условия будут рассчитываться в соответствии с международными рекомендациями.

Также Минфин определяет в документе цели и принципы политики долгового финансирования Россией других стран: формирование положительного облика РФ как кредитора, развитие партнерских отношений с другими странами и поддержка национальных интересов в части экспорта. Принципы прямо ограничивают правительство в выдаче кредитов потенциальным заемщикам при наличии к ним финансовых претензий.