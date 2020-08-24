В Госдуме предложили ввести ежегодные выплаты в 10 тыс. рублей на подготовку детей к школе, пишет «Российская газета» . Соответствующий законопроект выложил в своем Telegram-канале председатель комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Ярослав Нилов. Он пояснил, что выплата должна стать финансовой поддержкой семьям, которым предстоит собирать детей в школу.

В пояснительной записке к документу отмечается, что сумму выплаты предлагается установить в размере 10 тыс. рублей на каждого ребенка, при этом законопроектом предусматривается ее ежегодная индексация, которая должна проводиться в феврале. Также отмечается, что сборы первоклассника в школу могут обойтись родителям в 20 тыс. рублей, при этом из-за пандемии коронавируса доходы многих россиян снизились.

Предполагается, что выплата будет производиться из средств федерального бюджета, а обратиться за ней смогут родители детей с российским гражданством. Согласно законопроекту, подать заявление на выплату можно будет в МФЦ или Пенсионном фонде. Планируется, что закон будет рассмотрен в Госдуме и вступит в силу с 1 января 2021 года.