Фондовые торги в РФ стартовали в «зеленой зоне», свидетельствуют данные Московской биржи.



На 10:10 мск индекс Мосбиржи вырос на 0,79% к уровню закрытия предыдущих торгов и составил 3 019,22 пункта. Индекс РТС повысился на 1,31% — до отметки 1 278,57.

«Учитывая преобладание позитивных настроений на мировых рынках и возвращение нефтяных котировок в привычный ценовой диапазон, мы рассчитываем, что индекс Мосбиржи сегодня все же вернется в диапазон 3 000—3 050 пунктов, причем способен продвинуться к его середине в случае сохранения благоприятного внешнего фона», — прокомментировал аналитик ПСБ Евгений Локтюхов.