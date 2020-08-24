Рубль в начале торговой сессии понедельника демонстрирует укрепление по отношению к доллару и евро, свидетельствуют данные Московской биржи.

На 10:00 мск доллар дешевел на 30 копеек по сравнению с закрытием предыдущих торгов, а евро — на 26 копеек. На 10:12 мск курс доллара расчетами «завтра» составил 74,38 рубля (минус 42 копейки). Курс евро на 10:12 мск равнялся 87,87 рубля (минус 34 копейки).

Как комментировал перед открытием торгов аналитик ИАЦ «Альпари» Владислав Антонов, в понедельник утром на валютном рынке доллар стоит 74,64 рубля. По его словам, будущее рубля на этой неделе зависит от динамики цен на нефть сорта Brent. Если цена опустится ниже 43,4 доллара за баррель, то на внешнем негативном фоне покупатели способны поднять курс до 76,2 рубля, пояснял эксперт.

«Рубль в паре с долларом в пятницу протестировал отметку 75, от которой пошла фиксация прибыли. Сегодня она вполне может продолжиться. Но среднесрочные перспективы рубля негативны, он продолжит слабеть. Поэтому сегодняшнее укрепление российской валюты (если оно будет) стоит воспринимать именно как откат на нисходящем тренде рубля. Теперь сильной поддержкой по паре доллар/рубль является район 74», — пояснял главный аналитик «Алор Брокера» Алексей Антонов.