Количество выданных микрозаймов, или займов «до зарплаты» (до 30 тыс. рублей), в июле 2020 года увеличилось на 5,7% и составило 1,38 млн единиц. Об этом говорится в сообщении Национального бюро кредитных историй. В июне 2020 года было выдано 1,31 млн штук. По сравнению с аналогичным периодом прошлого года в июле 2020-го количество выданных микрозаймов несколько снизилось — на 11,9% (в июле 2019-го — 1,57 млн единиц).

Наибольшее количество займов было выдано в Москве (67,5 тыс. штук), Московской области (59,8 тыс.), Краснодарском крае (51,9 тыс.), в Свердловской (50,0 тыс.) и Кемеровской (47,3 тыс.) областях.

Самую серьезную динамику роста числа выданных займов в июле 2020-го по сравнению с апрелем текущего года продемонстрировали Москва (плюс 13,6%), Московская область (плюс 12,4%), Санкт-Петербург (плюс 12,4%), Нижегородская область (плюс 8,4%) и Ставропольский край (плюс 8%). Единственным регионом в топ-30, в котором было зафиксировано незначительное сокращение количества выданных микрозаймов, стала Архангельская область (минус 0,1%).