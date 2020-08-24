Россияне подали более 500 тыс. заявлений на льготную ипотеку по ставке не более 6,5% и получили к настоящему моменту более 130 тыс. кредитов на 360 млрд рублей, сообщил генеральный директор «ДОМ.РФ» Виталий Мутко на своей странице в Instagram.

«Сегодня количество заявок на такой кредит превысило полмиллиона — банки получили 501 тыс. заявлений. Активно идут и другие этапы оформления: уже выдано более 134 тыс. кредитов на 362,4 млрд рублей», — написал Мутко.

Он напомнил, что до конца действия программы льготной ипотеки осталось чуть более двух месяцев. По словам Мутко, она остается по-настоящему популярной мерой поддержки для людей, желающих улучшить свои жилищные условия.