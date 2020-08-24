Образовательные кредиты в России будут выдавать по ставке 3% в год. Об этом премьер-министр РФ Михаил Мишустин заявил в понедельник на оперативном совещании со своими заместителями, говорится в сообщении на сайте правительства.

«До сих пор условия выдачи образовательных кредитов были схожими с потребительскими. Чтобы сделать их более выгодными для тех, кто получает высшее и среднее профессиональное образование на платной основе, устанавливается фиксированная процентная ставка на уровне 3% годовых», — сообщил Мишустин.

По его словам, льготный период кредитования после окончания учебы увеличен с трех до девяти месяцев. Это дает выпускнику возможность трудоустроиться, пройти испытательный срок и при выплатах не испытывать чрезмерной финансовой нагрузки. Также срок погашения образовательных кредитов увеличен до 15 лет после завершения льготного периода, пояснил премьер-министр.

В Госдуме разработали законопроект о выплатах на подготовку к школе Выплаты предлагается установить в размере 10 тыс. рублей на каждого ребенка.

«Отмечу, что ставка 3% может быть распространена также на образовательные кредиты, которые студенты получали до вступления постановления правительства в законную силу. Для этого им надо подать соответствующее заявление в банк», — добавил премьер-министр РФ.