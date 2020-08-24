Правительство России расширяет возможности использования средств, полученных гражданами по социальному контракту, их можно будет тратить на текущие нужды, сказал премьер-министр РФ Михаил Мишустин на оперативном совещании со своими заместителями. Об этом говорится в сообщении на сайте правительства.

«Правительство расширяет возможности использования средств социального контракта. Теперь при необходимости их можно будет направить на решение текущих проблем. Например, на покупку школьной формы, другой одежды и обуви детям, а также на ряд иных жизненно необходимых трат», — добавил Мишустин.

По его словам, сейчас уже заключено 58 тыс. социальных контрактов в 21 пилотном регионе. Это значит, что после заключения договора с органом соцзащиты человек, оказавшийся в трудной жизненной ситуации, получает государственную социальную помощь, в том числе социальные услуги, денежную выплату, необходимые товары, пояснил премьер-министр РФ.

Малоимущие семьи начнут получать дополнительную финпомощь от государства Средства пока выделяются 21 региону.

Также правительство упростило правила трудоустройства для таких граждан — теперь они смогут сразу оформиться на работу, если нет необходимости проходить стажировку, отметил Михаил Мишустин. Правительство рассчитывает, что эти меры помогут людям, заключившим социальный контракт, быстрее решить проблемы.