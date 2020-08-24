Сибсоцбанк ввел новый вклад «Точка роста».

Депозит открывается на сумму от 10 тыс. рублей на 720 дней. Процентная ставка при открытии в офисе — 4,8%, онлайн — 5% годовых.

Дополнительные взносы предусмотрены в течение всего срока действия вклада (за исключением последнего месяца). Минимальная сумма дополнительных взносов — 5 тыс. рублей.

При досрочном расторжении договора проценты за полный расчетный период выплачиваются по ставке, установленной договором. Проценты выплачиваются каждые полгода на текущий счет или капитализируются.