Банк России установил официальные курсы валют на 25 августа.

Курс доллара повысился на 31,85 копейки, составив 74,4184 рубля (74,0999 рубля на 24 августа). Курс евро вырос на 16,87 копейки до 87,903 рубля (с 87,7343 рубля на 24 августа).

На валютных торгах Московской биржи доллар и евро движутся отрицательно по отношению к рублю. На 12:59 мск курс доллара расчетами «завтра» составил 74,24 рубля (минус 56 копеек к уровню закрытия предыдущих торгов). Евро на 12:59 мск стоил 87,87 рубля (минус 34 копейки).

В первой половине дня сделки совершались по курсам от 74,17 до 74,61 рубля за доллар и от 87,71 до 88,09 рубля за евро.