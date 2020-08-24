Европейская комиссия представила в Совет ЕС свои предложения о выделении 15 странам — членам союза финансовой поддержки в размере 81,4 млрд евро для сохранения занятости населения и смягчения негативных социально-экономических последствий кризиса, вызванного коронавирусом, говорится в распространенном заявлении ЕК.

Совет стран Евросоюза в мае одобрил механизм поддержки занятости в ЕС на фоне глубокого экономического кризиса, вызванного борьбой с коронавирусом. Механизм получил название SURE. Это временная схема, через которую странам ЕС может быть предоставлено до 100 млрд евро кредитов на выгодных условиях. Предполагается, что механизм будет работать до 2022 года.

«Еврокомиссия представила Совету предложения относительно предоставления финансовой поддержки в размере 81,4 млрд евро государствам-членам в рамках инструмента SURE», — говорится в документе.

Сообщается, что после одобрения Советом ЕС эта поддержка будет предоставлена в виде кредитов на льготных условиях, что должно помочь сохранить занятость населения.

Данные по ВВП указали на откат крупнейших экономик Европы на 10—20 лет назад ВВП Евросоюза, включающего 28 стран, во II квартале 2020 года упал на 11,9% по сравнению с предыдущим кварталом и на 14,4% относительно того же квартала прошлого года. Такую предварительную оценку представило европейское статистическое агентство Eurostat, передает РБК .

В ЕК пояснили, что в рамках запрошенных 81,4 млрд евро больше всего помощи ожидают Италия (27,4 млрд евро), Испания (21,3 млрд евро), Польша (11,2 млрд евро), Бельгия (7,8 млрд евро). Планируется также оказать поддержку Болгарии, Чехии, Греции, Хорватии, Кипру, Латвии, Литве, Мальте, Румынии, Словакии и Словении.