Безработица остается одной из главных российских проблем, заявил президент России Владимир Путин в ходе общения с губернатором Ростовской области Василием Голубевым. Об этом говорится в сообщении на сайте президента РФ.

«Ясно, что это [уровень безработицы] сегодня — одна из главных проблем в стране, это совершенно очевидно», — сказал президент, обратив внимание главы региона на этот вопрос.

МЭР: число безработных в России достигло 3,5 млн человек Соотношение регистрируемой безработицы (в среднем за месяц) и безработицы по методологии МОТ в июле превысило 60% (в июне — 53%).

Голубев сообщил, что уровень безработицы в регионе составляет 4,6%. «Из выводов, которые мы делаем по нынешней ситуации, у нас действительно «выскочила» реально безработица – 96 с лишним тысяч человек (4,6%), притом что до определенного времени уровень безработицы был не выше или на уровне среднероссийского, но сейчас мы увидели такую тенденцию. Мы принимаем сейчас меры для того, чтобы максимально запустить те механизмы, которые позволяют людям работать», — сказал он.