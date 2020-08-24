Меры правительства позволят ограничить спад российской экономики в пределах 5% в текущем году, а в 2021-м — вернуться к росту, заявил глава Минпромторга Денис Мантуров.
«За счет уже предпринимаемых усилий по итогам 2020 года мы рассчитываем сдержать сжатие экономики в пределах 5% и уже в следующем году вернуться в режим роста», — заявил Мантуров, выступая на встрече министров промышленности стран БРИКС.
Минэкономразвития оценило темпы падения ВВП России за семь месяцев года
По оценке ведомства, в июле продолжилось улучшение динамики ВВП — падение сократилось до минус 4,7% год к году по сравнению с минус 6,4% год к году в июне.