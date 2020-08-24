Подготовка детей к школе является обязанностью родителей, а не государства, заявил телеканалу «360» председатель комитета Совфеда по социальной политике Валерий Рязанский. Он прокомментировал идею о соответствующей выплате.

«Нам бы (людям. — Прим. ред.) хотелось, чтобы все делало государство, но так не бывает. Мне представляется, что оказывать поддержку такого рода нужно избирательно — семьям, которые не в состоянии сами это сделать. А вообще это обязанность родителей», — заявил Рязанский.

По его словам, многие граждане России получили выплаты в связи с пандемией и ее последствиями. Помощь в подготовке детей к школе относиться к ним не может.

Ранее глава комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Ярослав Нилов опубликовал в своем Telegram-канале текст законопроекта о ежегодной выплате родителям 10 тыс. рублей для подготовки детей к школе.