Заемщик имеет право запретить кредитору передавать его долг третьим лицам — такая возможность должна быть включена в индивидуальные условия договора потребительского кредита или займа. Об этом говорится в информационном письме Банка России, адресованном банкам, микрофинансовым организациям, кредитным потребительским кооперативам и сельскохозяйственным кредитным потребительским кооперативам.

По результатам поведенческого надзора регулятор выявил случаи, когда заемщики не имели выбора или не могли повлиять на условие договора, позволяющее запретить уступку прав (требований) третьим лицам, хотя такое право предоставлено федеральным законом от 21 декабря 2013 года № 353-ФЗ «О потребительском кредите (займе)». Такие действия кредитора неправомерны, подчеркивают в Банке России.

Там также обращают внимание финансовых организаций на то, что запрет заемщика на передачу его долга третьим лицам не должен влиять на возможность заключения договора потребительского кредита или займа.



Более того, гражданин имеет право взять договор домой и ознакомиться с ним в спокойной обстановке. На это законодательство выделяет пять рабочих дней, в течение которых гражданин может в том числе принять решение о запрете уступки прав (требований) на его задолженность, напоминают в ЦБ.