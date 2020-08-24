Количество клиентов-физлиц на брокерском обслуживании во II квартале увеличилось на 970 тыс. (19,4%) и приблизилось к 6 млн человек. Такие данные представил в понедельник Банк России.

«Массовый приток частных инвесторов вызван в основном снижением ключевой ставки и, как следствие, снижением доходности депозитов, а также восстановлением фондового рынка после волатильности в I квартале», — поясняет регулятор.

Выросла и доля активных клиентов — до 17,3%, говорится в материалах Банка России по итогам деятельности профессиональных участников рынка ценных бумаг за II квартал 2020 года.

Число клиентов на доверительном управлении тоже выросло: на 2,9% до 400,7 тыс. лиц.



Инвесторы продолжают открывать индивидуальные инвестиционные счета — к концу квартала число счетов составило 2,386 млн. За квартал общий объем активов на ИИС вырос на 13,1% до 245,9 млрд рублей, из них 69% (168,8 млрд рублей) лежат на брокерских счетах. Основную часть активов брокерских ИИС составляют акции, депозитарные расписки и облигации. При этом средний размер брокерского ИИС снизился до 80 тыс. рублей, в то время как средний ИИС в доверительном управлении вырос до 292 тыс. рублей.