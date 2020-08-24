Спрос на рынке кредитования, наблюдаемый сейчас, свидетельствует о выходе из кризиса, вызванного пандемией коронавируса, считает глава Корпорации МСП Александр Браверман.

«Мы видим элементы роста. Причем роста <...> более оптимистичного, чем предполагали, то есть выход из кризиса, — сказал он в интервью телеканалу «Россия-24». — Рост сопровождается рыночным кредитованием, естественно, приоритетным рыночным кредитованием. <...> И такой спрос мы сейчас уже наблюдаем».

Браверман также отметил беспрецедентность мер, принятых правительством РФ для поддержания экономики.