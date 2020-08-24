На телеканале «Пятница» 20 августа стартовал пятый сезон его совместного со Сбербанком реалити-шоу «Теперь я босс своего дела». Об этом в понедельник, 24 августа, сообщили в Сбербанке, уточнив, что «в новом сезоне, который посвящен онлайн-бизнесу, «большие боссы» крупных компаний в сфере онлайн-образования, доставки еды, интернет-магазинов одежды, игрушек и стройматериалов помогут малому бизнесу выйти на новый уровень».

Проект «Теперь я босс своего дела» впервые вышел в эфир в апреле 2018 года. Шоу построено на том, что состоявшиеся бизнесмены и начинающие предприниматели — клиенты Сбербанка меняются местами на три дня. Успешные предприниматели возвращаются на старт бизнеса и помогают начинающим вывести дело на новый уровень. А начинающие бизнесмены на собственном опыте понимают, каково это — быть «большим боссом», изучают устройство крупного бизнеса и решают масштабные задачи. Общая аудитория реалити-шоу составляет 18 млн человек.

«Героями первого выпуска (пятого сезона) станут владельцы компаний по доставке еды, — рассказывают в Сбербанке. — Ольга Зиновьева, основатель Elementaree, одной из первых в России создала сервис по доставке «ужинов-конструкторов». Сейчас ее компания лидирует на рынке, доставляя около 500 тыс. блюд «умной» еды в месяц. Ольга обучалась в Гарвардской бизнес-школе, но пригодятся ли ей эти знания для трехдневного управления столовой в Бутово? Бывший полицейский, боксер, а теперь владелец столовой «За обе щеки» Сергей Лукин изо всех сил хочет стать успешным бизнесменом. В штате его компании 45 человек, но, несмотря на амбиции, как у Илона Маска, Сергею удается доставлять всего лишь около 450 заказов в день. В ближайшие три дня ему будет не до смеха, ведь ему предстоит управлять большим бизнесом».

По словам начальника управления маркетинга блока «Корпоративно-инвестиционный бизнес» департамента маркетинга и коммуникаций Сбербанка Сергея Ганина, выбор темы нового сезона во многом определила пандемия коронавируса. «В период самоизоляции онлайн-продажи и доставка во многих сферах стали единственно возможным способом сохранить клиентов и свое дело. Эпидемиологическая обстановка остается сложной, да и в целом, независимо от ситуации с COVID-19, миллионы потребителей уже сделали свой выбор в пользу дистанционного получения товаров и услуг, и поэтому предпринимателям любого профиля критически важно уметь работать и зарабатывать в онлайне», — комментирует представитель Сбербанка.



Посмотреть первый выпуск пятого сезона, а также предыдущие сезоны проекта можно на телеканале «Пятница», YouTube-канале «Теперь я босс» и сайте проекта Svoedelo.blog.