Страны БРИКС могут увеличить объем взаиморасчетов в нацвалютах, это поможет странам — членам объединения снизить зависимость от политики США. Такое мнение высказал министр промышленности и торговли РФ Денис Мантуров в ходе пятой встречи министров промышленности стран БРИКС.

«Среди прочих аспектов нашего сотрудничества хотел бы упомянуть о возможности увеличения объема взаимных расчетов в национальных валютах. Рациональное, взвешенное использование этого инструмента позволит повысить устойчивость экономик наших стран и снизить зависимость от политики США. Тем более что для этого у нас имеется специальный институт — Новый банк развития БРИКС. Необходимо сформировать все условия для его более активного использования», — сказал он.

Также в ходе выступления Мантуров отметил, что в рамках борьбы с падением экономики после пандемии в России сформирован общенациональный план восстановления, объем госфинансирования составил около 77 млрд долларов.