Уральский Банк Реконструкции и Развития (УБРиР) расширил возможности клиентов, оформляющих дебетовую карту «Пора». Теперь при ее активации автоматически подключается проморубрика «Супермаркеты» и до конца первого календарного месяца на покупки в ней действует повышенный кешбэк, говорится в релизе финучреждения.



Держатели карты «Пора» каждый месяц могут выбирать в мобильном приложении одну из 15 рубрик товаров и услуг для повышенного кешбэка. Проморубрика «Супермаркеты» теперь также доступна для выбора, но только в течение первых двух месяцев после получения карты.

Если объем трат за месяц по карте превысил 15 тыс. рублей, то устанавливается кешбэк в 3% на товары и услуги выбранной рубрики, а если он перешагнул порог в 30 тыс. рублей, то — 6%. Для получения повышенного кешбэка необходимо совершить хотя бы одну покупку вне выбранной рубрики.



Дебетовая карта «Пора» выпускается бесплатно, и в течение первых шести месяцев комиссия за обслуживание не взимается. По истечении этого времени необходимо просто совершать покупки по карте на сумму более 15 тыс. рублей в месяц, чтобы не платить за обслуживание. В противном случае его стоимость составит 99 рублей в месяц.