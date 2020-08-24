Рубль немного укрепил позиции к доллару и евро по итогам основной валютной сессии понедельника, показывают данные Московской биржи.

На 19:00 мск курс доллара расчетами «завтра» составил 74,51 рубля, что на 29 копеек ниже уровня закрытия предыдущих торгов. Евро на тот же момент времени стоил 87,92 рубля (минус почти 30 копеек).

С начала торгов было проведено 30,9 тыс. сделок с долларом на сумму более 1,6 млрд долларов и около 4,4 тыс. сделок с евро примерно на 184 млн евро. Курсовые диапазоны составляют 74,16—74,61 рубля за доллар и 87,71—88,13 рубля за евро.

«Доллар стабилизировался после пятничного взлета, во время которого здорово напугал участников рынка. Выше 75 рублей курс доллара очень нервирует и население, и корпорации, но легко позволяет свести концы с концами в бюджете, что было бы неплохо начать делать в третьем квартале, чтобы под конец года не разгонять американскую валюту ближе к 80 рублям. В то же время курс доллара явно комфортно себя чувствует в пределах 73—75 рублей, причем ближе к середине диапазона. Вот туда рынок сейчас и будет стремиться», — комментирует старший аналитик информационно-аналитического центра «Альпари» Анна Бодрова.

Аналитик ИК «Фридом Финанс» Валерий Емельянов отмечает позитивную обстановку на рынках (в частности, после совместного заявления Управления по санитарному надзору за качеством пищевых продуктов и медикаментов и администрации США о начале лечения тяжелобольных людей от COVID-19 плазмой выздоровевших пациентов), в том числе на рынке нефти, но констатирует, что позитив в валютной секции, хоть ситуация и развивается в пользу рубля, «несравнимо более умеренный», чем на фондовом рынке. «Общая тенденция к ослаблению рубля пока не преодолена. На ближайших сессиях мы ожидаем роста доллара к 75 за единицу валюты, евро будет пытаться пробиться к 89», — указывает эксперт.

По оценке эксперта по фондовому рынку компании «БКС Брокер» Дмитрия Бабина, «рубль сохраняет относительную слабость, сдержанно реагирует на позитивные сигналы и остро — на негативные». «Это может объясняться высокой внешнеполитической неопределенностью», — считает он.

