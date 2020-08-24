Азиатско-Тихоокеанский Банк улучшил условия потребительского кредита на рефинансирование. Так, увеличен потолок по возможной сумме финансирования, которая составляет теперь от 200 тыс. до 5 млн рублей.

Без обеспечения максимальная сумма ограничена 2 млн рублей; средства можно получить на срок до пяти лет по ставкам от 8,8% до 14,5% годовых. При более значительной сумме потребуется залог транспортного средства или недвижимости; срок кредитования составит до семи лет, а процентная ставка зафиксирована на уровне 10,5% годовых. Минимальный срок программы — 13 месяцев. Имущественное страхование обязательно.

Количество рефинансируемых кредитов не ограничивается, вид кредита — потребительский, срок действия — не менее шести месяцев, срок до полного погашения рефинансируемого кредита должен составлять не менее трех месяцев. Еще одно требование к рефинансируемым кредитам — хорошее обслуживание долга.

Из документов заемщику потребуется паспорт РФ, ИНН работодателя (при сумме кредита свыше 1 млн рублей), документы, подтверждающие доход и трудовую занятость (за исключением случаев, когда в банк представлена выписка с зарплатного счета банковской карты с указанием реквизитов банка и назначения платежа или выписка из Пенсионного фонда России с указанием организации, осуществляющей перевод денежных средств на зарплатный счет клиента).



«Новые улучшенные условия позволят заемщикам выгодно оформить кредит. Рефинансирование — это тот продукт, который набирает особую популярность на рынке потребительского кредитования. Увеличение максимальной суммы позволит заемщикам осуществить более крупные планы», — комментирует эксперт по кредитным продуктам Банки.ру Ольга Жидкова.