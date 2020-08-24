ООО «Страховая компания «Витал-Полис» (Москва, регистрационный номер в едином государственном реестре субъектов страхового дела 3561) намерено добровольно передать свой страховой портфель в полном объеме другому столичному страховщику — ООО «Страховая компания «ТИТ» (номер в страховом реестре 1182). Соответствующее уведомление, размещенное на днях на сайте «Витал-Полиса», опубликовано в понедельник, 24 августа, на сайте Центробанка.

Страховой портфель передается в связи с принятием 17 августа внеочередным общим собранием участников СК «Витал-Полис» решения о добровольном отказе компании от осуществления страховой деятельности.

«Финансовое положение принимающего страховщика удовлетворяет требованиям к финансовой устойчивости и платежеспособности с учетом вновь принятых обязательств», — подчеркивают в СК «Витал-Полис», уточняя, что принимающий страховщик имеет лицензии на осуществление видов страхования, по которым передается страховой портфель: на добровольное имущественное страхование и добровольное личное страхование, за исключением добровольного страхования жизни.



Страхователи и выгодоприобретатели могут в течение 45 дней письменно отказаться от замены страховщика. В этом случае договоры страхования будут досрочно прекращены, а клиентам будет возвращена часть страховой премии за оставшийся срок действия договора.