Значительная часть микрофинансовых организаций (МФО) планирует развивать бизнес и увеличивать доходы, пишет «Коммерсант» , ссылаясь на исследование портала Zaim.com. Согласно исследованию, две трети опрошенных компаний (67%) однозначно планируют увеличивать объемы выдачи займов в ближайшее время, еще 8% не исключают такой возможности, 54% МФО рассчитывают также на рост доходов, причем 45% считают, что их доходы немного вырастут, а 9% — что вырастут существенно.

В большинстве опрошенных компаний (60%) заявили, что спрос на их услуги еще не достиг докризисного уровня. Только у 20% МФО он успел восстановиться и лишь у 10% значительно вырос. В то же время 58% опрошенных указали, что уже получают доходы, которые были у них до кризиса, а 17% не наблюдали снижения доходов в кризисный период. Многие компании ужесточили скоринговую политику, сосредоточившись на обслуживании проверенных клиентов либо сократив лимиты.

По словам главы сервиса онлайн-кредитования «Робот Займер» Романа Макарова, в период карантина компания ужесточила требования к новым клиентам, «рабочим» сегментом осталась база постоянных заемщиков. Благодаря такому подходу доля просроченных займов в МФО стала снижаться и, по словам некоторых участников опроса, достигла минимального уровня даже по сравнению с прошлым годом. В «Робот Займере» фиксируют исторический минимум уровня просроченной задолженности: летом 2019 года доля займов, просроченных на 30 дней, была около 12,5%, сейчас она составляет 6—7%.

По словам экспертов, существенно нарастить объемы МФО смогут только в случае увеличения спроса. Но реальные располагаемые доходы населения снизились и продолжают падение, безработица сохраняется на высоком уровне, а работодатели стремятся к дальнейшей оптимизации издержек. Будет наблюдаться снижение количества компаний в реестре ЦБ за счет ухода с рынка небольших региональных игроков, часть из них перейдет в «черный» сектор, считают эксперты.