Семья Ротенбергов («Мостотрест») впервые за шесть лет заняла первое место в списке самых успешных предпринимательских семей в России по версии журнала Forbes .

За год они заработали 270 млн долларов, увеличив свое состояние до 5,45 млрд долларов.

На второе место издание поставило семью Гурьевых («Фосагро»), ее состояние оценивается в 5,1 млрд долларов. На третьем месте оказалась семья Гуцериевых (группа «Сафмар»), которая в предыдущие годы являлась лидером рейтинга. Ее капитал за год уменьшился на 2,45 млрд долларов и составил 3,2 млрд долларов.

Также в первую пятерку вошли Шаймиевы, владеющие долями группы «ТАИФ» (состояние оценено в 2,85 млрд долларов) и Евтушенковы (АФК «Система») с 2,3 млрд долларов. Издание впервые включило в десятку семью Бажаевых (группа «Альянс») с 1,9 млрд долларов, Рахимкуловых (Kafijat) с 1,8 млрд долларов, Саркисовых (группа «РЕСО») с 1,7 млрд долларов, Линников («Мираторг») с 1,35 млрд долларов и семью Михайловых (группа «Черкизово») с 1,1 млрд долларов.

По оценкам Forbes, совокупное состояние богатейших семей России увеличилось за год на 1,5 млрд долларов (до 26,8 млрд).

Список составлен на основе стоимости принадлежащих семье активов (недвижимость, акции компании, земельные участки). Цена компаний и возраст участников списка зафиксированы по состоянию на 15 июля 2020 года. В него вошли семьи, заработавшие основную часть капитала только частным образом. Нижняя планка рейтинга в этом году снизилась с 1,16 млрд до 1,1 млрд долларов.