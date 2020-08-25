Фондовые торги в РФ стартовали в «зеленой зоне», свидетельствуют данные Московской биржи.



На 10:08 мск индекс Мосбиржи вырос на 0,28% к уровню закрытия предыдущих торгов и составил 3 038,05 пункта. Индекс РТС повысился на 0,39% — до отметки 1 286,56.

«Вчера индекс Мосбиржи при поддержке улучшения конъюнктуры мировых рынков смог вернуться в зону 3 000—3 050 пунктов. Тенденция к росту преобладала: в лидеры роста вышли акции потребительского сектора, отыгрывающие стабилизацию позиций российской валюты и хорошую отчетность «М.Видео» (+6,9%) и акции нефтегазового сектора, ведомые ростом нефтяных котировок. Во вторник, ввиду благоприятного внешнего фона и перспективы роста цен на нефть, по нашему мнению, индекс Мосбиржи постарается преодолеть отметку 3 050 пунктов», — прокомментировал аналитик Промсвязьбанка Евгений Локтюхов.