Рубль укрепляется к основным зарубежным денежным единицам в начале валютных торгов вторника, свидетельствуют данные Московской биржи.

На 10:03 мск доллар терял 14 копеек, а евро — 2 копейки по отношению к уровню закрытия предыдущих торгов. На 10:13 мск курс доллара расчетами «завтра» составил 74,38 рубля (минус 29 копеек), курс евро — 87,9 рубля (минус 7 копеек).

Как комментировал перед открытием торгов аналитик ИАЦ «Альпари» Владислав Антонов, во вторник утром спрос на рубли сохранится. По его словам, пара доллар/рубль в начале торгов снизится, потом сохранит боковое движение в районе 74,15 рубля. Риски уйти выше 72,2 очень высокие, оценивал эксперт.

«Скорее всего, рубль в паре с долларом вновь попробует уйти в район 74 на хорошем внешнем фоне и подготовке экспортеров к уплате налогов. Однако политические факторы продолжат сильно давить на российскую валюту, поэтому все покупки рубля нужно сопровождать очень короткими стопами», — пояснял главный аналитик «Алор Брокера» Алексей Антонов.