Промсвязьбанк приобрел 10,976% акций Санкт-Петербургской валютной биржи (СПВБ), на основе которой создается биржа для листинга российских компаний, подпавших под санкции. Эти акции продавало АСВ, они принадлежали лишившемуся лицензии Международному банку Санкт-Петербурга.

Электронные торги прошли с 6 по 7 июля, начальная стоимость лота составляла 101,18 млн рублей. Победитель — Промсвязьбанк, договор с ним был заключен 21 июля. Стоимость пакета банк оценил в 73,2 млн рублей.

О том, что биржа для листинга санкционных компаний РФ будет сформирована на основе СПВБ, в конце декабря заявил замминистра финансов РФ Алексей Моисеев.