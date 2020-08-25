За последний год 28% россиян пользовались кредитными продуктами — оформляли новые кредиты или продолжали пользоваться уже имеющимися займами. При этом большинство наших сограждан настороженно относятся к заимствованиям: 72% за последний год не пользовались никакими видами заемных средств, а 63% уверены, что не будут брать кредиты в ближайшем будущем. Таковы результаты исследования аналитического центра НАФИ.



«Потребительский кредит — самый популярный вид займов, его за последний год брали более половины (51%) банковских заемщиков (13% от всех россиян). Равные доли заемщиков — по 14% (4% от всех россиян) оформляли за последний год ипотечный кредит и целевой кредит на конкретную покупку (он оформляется у продавца товара или поставщика услуги). 8% заемщиков (2% россиян) пользовались автомобильным кредитом. Чем старше заемщик, тем чаще он предпочитает потребительский кредит другим видам займов. Потребительский кредит за последний год оформляли 41% заемщиков 18—24 лет, 48% заемщиков 25—44 лет и 61% заемщиков старше 60 лет. Целевой кредит, напротив, чаще других оформляют молодые заемщики 18—24 лет (22% против 14% в среднем по стране)», — сказано в сообщении.

По данным НАФИ, заемщики в Москве и Санкт-Петербурге за последний год пользовались потребительскими кредитами существенно реже, чем заемщики в среднем по стране (28% против 51%), но чаще использовали кредитные карты (44% против 28% в среднем по России).

Большинство заемщиков (61%) тратят на погашение кредита менее 20% семейного дохода. 13% россиян, пользующихся займами, тратят на ежемесячные выплаты более 30% общего дохода домохозяйства.

Всероссийский опрос проводился в июле 2020 года. Опрошено 1 600 человек старше 18 лет в 136 населенных пунктах в 50 регионах России. Статистическая погрешность данных не превышает 3,4%.

