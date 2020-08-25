Банк России установил официальные курсы валют на 26 августа.

Курс доллара повысился на 9,42 копейки, составив 74,5126 рубля (74,4184 рубля на 25 августа). Курс евро вырос на 15,6 копейки до 88,059 рубля (с 87,903 рубля на 25 августа).

На Московской бирже на 12:45 мск курс доллара расчетами «завтра» прибавил 7 копеек к уровню закрытия предыдущих торгов, курс евро — 47 копеек, валюты стоят 74,74 и 88,44 рубля соответственно.

Курсовые диапазоны с начала сессии вторника — 74,32—74,87 рубля за доллар и 87,81—88,51 рубля за евро.