Банк России располагает достаточным запасом валютной ликвидности и при необходимости предоставит валюту российским банкам, поэтому ситуация с валютной ликвидностью в финансовой системе РФ стабильна. Об этом сообщил председатель комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолий Аксаков.

Накануне аналитики Райффайзенбанка сообщили о полном исчерпании запасов валютной ликвидности в российских банках, отметив, что истощение запасов произошло несмотря на прекращение оттока клиентских средств. По данным экспертов банка, запас валютной ликвидности в кредитных организациях уменьшился на 5 млрд долларов и стал отрицательным. Отсутствие запаса ликвидности в секторе является одним из факторов в пользу дальнейшего ослабления рубля, отметили аналитики.

Российские банки к августу исчерпали запасы валюты Похожая ситуация была в 2018 году, но тогда валюту выводили клиенты из-за угрозы санкций, а сейчас банки расстаются с ней сами.

«Я поспорил бы с экспертами. Был период, когда граждане активно снимали средства в банках, чтобы их направить на покупку жилья. Кроме того, по валютным вкладам проценты сейчас существенно ниже, и население предпочло направить эти средства в другие инструменты (ценные бумаги, жилье). Таким образом, валютная ликвидность «вымывалась из банков». Но я здесь трагедию не строил бы, так как у ЦБ есть соответствующий запас ликвидности, в случае необходимости он может задействовать необходимые инструменты, чтобы подпитывать банки валютой», — заявил Аксаков.

Он также сообщил, что ситуация в России с точки зрения валютных запасов стабильна. «Международные и валютные резервы у нас на уровне свыше 550 миллиардов долларов, поэтому никаких проблем с этим не вижу», — заключил Аксаков.