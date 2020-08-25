Сбербанк с 25 августа ввел вклад «СберKids», который открывается на имя ребенка. Минимальная сумма вклада и дополнительного взноса наличными средствами — 1 тыс. рублей или 100 долларов. При безналичном пополнении минимальная сумма не ограничена.

Максимальная сумма равна первоначальной сумме вклада (сумме вклада на дату пролонгации), увеличенной в 10 раз.

Срок — один год. В рублях процентная ставка составляет 2,9%, в долларах — 0,4% годовых.

Расходные операции не предусмотрены. При досрочном расторжении договора проценты выплачиваются исходя из процентной ставки, установленной банком по вкладу на дату заключения или дату пролонгации договора.

Проценты выплачиваются ежемесячно или ежемесячно капитализируются. Оформить депозит можно до 25 сентября.