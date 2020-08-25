Российские приставы за три года взыскали более 2 трлн рублей задолженности, сообщил директор Федеральной службы судебных приставов (ФССП) Дмитрий Аристов на встрече с президентом Владимиром Путиным.

«Если в общем брать цифровые параметры исполнительного производства, было взыскано за три года более 2 триллионов рублей, в консолидированный бюджет тоже за три года было взыскано порядка 725 миллиардов рублей», — сказал Аристов.

По его словам, служба фактически является хоть небольшим, но третьим по величине формирователем доходной части федерального бюджета. Рост взыскания в федеральный бюджет составил за эти три года 46%.