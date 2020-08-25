Суды по материалам проверок приставов оштрафовали коллекторов на 235 млн рублей, сообщил директор Федеральной службы судебных приставов РФ Дмитрий Аристов на встрече с президентом России Владимиром Путиным.

«Нами проведено 1 200 внеплановых проверок, составлено 7 тысяч протоколов, вынесено штрафов судами на 235 миллионов [рублей]», — сказал Аристов.

Сейчас в России действует 321 организация профессиональных коллекторов, занесенных в госреестр, с учетом филиалов и подразделений их 800 в 59 субъектах.

Также в стране работают 1 606 микрофинансовых организаций без учета их филиалов, которые приставы не контролируют. «Они не выполняют основной вид деятельности — взыскание задолженности, он у них дополнительный, поэтому в реестр не вносится по закону, и они пока функционируют в этой части без нашего контроля, — сказал глава ФССП. — Но по анализу 80 тысяч жалоб, которые нам поступили за 3,5 года, 50% всех нарушений [совершено] именно микрофинансовыми организациями».