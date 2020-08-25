Приставы получили более 2,4 млн обращений россиян во время пандемии, сообщил директор Федеральной службы судебных приставов Дмитрий Аристов на встрече с президентом России Владимиром Путиным.

Во время действия ограничительных мер из-за пандемии коронавируса приставам пришлось ограничить личный прием, но возле отделов везде были поставлены боксы, куда россияне могли подать свои заявления. Туда поступило 110 тыс. обращений. «Кроме того, мы развернули дежурные части, сеть телефонных узлов и приняли за этот период более 2,4 миллиона звонков, обработали в сложных ситуациях, когда надо снять ограничения», — сказал Аристов.

Глава государства отметил, что это, «наверное, даже больше, чем в текущем формате». «Да, у нас единый телефонный центр за год обрабатывает порядка 5,5 миллиона звонков, они за три месяца уже 2,4 миллиона обработали», — пояснил директор ФССП.