Задачу нацпроекта «Жилье и городская среда» по ежегодному вводу 120 млн квадратных метров жилья предлагается перенести на 2026 год, сообщил министр строительства и ЖКХ России Владимир Якушев на совещании в Архангельской области.

«Самый главный сегодня показатель, по которому у нас с субъектами всегда идут дискуссии, — это ввод жилья. Поэтому <…> то, что предлагается сегодня, — это 100 миллионов квадратных метров к 2024 году и уже в 2026 году 120 миллионов. Вот эти цифры будут самыми дискуссионными сегодня для субъектов РФ», — сказал Якушев.

Он добавил, что в 2020 году достаточно серьезно изменились условия. «Пандемия выявила очень много, скажем так, вопросов, пробелов, белых пятен, как мы говорим, теперь с корректировкой на это мы должны, естественно, принять с вами все необходимые решения», — пояснил министр.

Новый паспорт нацпроекта необходимо представить к октябрю, отметил Якушев.

Мутко назвал срок снижения ипотечных ставок до прописанного в нацпроекте целевого уровня 👍 Нацпроектом «Жилье и городская среда» предусмотрены снижение в 2024 году ипотечных ставок до уровня ниже 8% и выдача 2,3 млн ипотечных кредитов.

Президент РФ Владимир Путин ранее поручил правительству и Госсовету в трехмесячный срок скорректировать национальные проекты, учитывая текущие реалии и цели национального развития страны до 2030 года. Обеспечение ежегодного ввода в эксплуатацию 120 млн квадратных метров жилья является основным целевым показателем нацпроекта «Жилье и городская среда».