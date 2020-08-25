Общий кредитный портфель Промсвязьбанка по предприятиям оборонно-промышленного комплекса с учетом кредитных соглашений, заключенных на проходящем с 23 по 29 августа форуме «Армия-2020», составил более 900 млрд рублей. Об этом, как передает ТАСС, заявил во вторник глава кредитной организации Петр Фрадков в эфире телеканала «Россия-24».

«С учетом тех кредитных соглашений, которые мы подписали на этом форуме, общий портфель кредитный, по которому мы можем отчитаться, составляет более 900 миллиардов рублей», — сказал он.



Фрадков напомнил, что в настоящее время Промсвязьбанк, являясь опорным банком для российского ОПК, сопровождает более 60% всех контрактов гособоронзаказа.