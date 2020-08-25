Более 304 тыс. российских семей получили с 15 апреля материнский капитал в беззаявительном порядке. Эти сертификаты были выданы Пенсионным фондом на основании представленных органами ЗАГС сведений о рождении детей, сообщили ТАСС в пресс-службе Минтруда РФ во вторник.

«С 15 апреля сертификат на материнский капитал в беззаявительном порядке получили более 304 тысяч семей. Эти сертификаты были выданы Пенсионным фондом на основании сведений, представленных органами ЗАГС, о рождении детей», — сказал в ходе рабочей поездки в Пермский край министр труда и социальной защиты РФ Антон Котяков, чьи слова приводит пресс-служба ведомства.

В министерстве подчеркнули, что в общей сложности в 2020 году выдано более 686 тыс. сертификатов на материнский капитал.



«Напомним, предоставление материнского капитала предусмотрено национальным проектом «Демография». В 2020 году размер материнского капитала был увеличен. Если первый ребенок родился в 2020 году, размер выплаты составит 466 617 рублей, а при рождении второго ребенка семья получит еще 150 тыс. рублей. Для семей, в которых второй ребенок родился в 2020 году, размер маткапитала составит 616 617 рублей. Если в семье двое или больше детей, появившихся на свет до начала действия программы по предоставлению материнского капитала, и в 2020 году в семье вновь родится ребенок, то родители получат 616 617 рублей», — добавили в Минтруде.