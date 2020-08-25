Мосгорсуд продлил на три месяца срок ареста для владельца группы «Сумма» Зиявудина Магомедова и его брата Магомеда Магомедова по делу о создании преступного сообщества, мошенничестве и растрате в особо крупном размере, сообщили РАПСИ в пресс-службе суда.

«Суд продлил срок содержания под стражей в отношении Магомедовых до 30 ноября 2020 года», — сказал собеседник агентства.

Магомедовы обвиняются по уголовным статьям о мошенничестве в особо крупном размере, присвоении или растрате в особо крупном размере, об организации преступного сообщества. Магомеду Магомедову также вменяется незаконное хранение оружия.

Еще одному фигуранту дела — экс-главе строительной компании «Интекс» Артуру Максидову предъявлены обвинения по статьям о мошенничестве в особо крупном размере, а также об организации преступного сообщества или участии в нем (с использованием служебного положения).

По данным следствия, обвиняемые причастны к организации преступного сообщества, в результате противоправной деятельности которого из государственного бюджета были похищены денежные средства на общую сумму порядка 2,5 млрд рублей; часть находится за пределами РФ. Еще два фигуранта дела, скрывающиеся от следствия в ОАЭ, объявлены в международный розыск и заочно арестованы.



Сами фигуранты дела свою вину в инкриминируемых преступлениях не признают.