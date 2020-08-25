В сентябре аппарат уполномоченного по защите прав предпринимателей в Москве совместно с московским отделением «Деловой России» запускает проект «Дежурный по Москве». Об этом, как передает РАПСИ , сообщила бизнес-омбудсмен Татьяна Минеева.

«С сентября запускается проект совместно с московской «Деловой Россией», называется «Дежурный по Москве»... по той проблематике, которая волнует бизнес. Это трудовое право, проблемы с налоговой, проверки, банкротство — в общем, все, что интересует бизнес», — сказала Минеева во вторник в рамках превью форума Business Drive «Бизнес-образование: от хаоса к совершенству».



По словам бизнес-омбудсмена, в рамках проекта на системной основе эксперты будут проводить консультации для предпринимателей. «Очень хочется, чтобы бизнес-объединения выступали инициаторами таких проектов, чтобы там, где предприниматели объединяются по отраслям... проходило вот это консультирование, превентивные меры», — добавила Минеева.

Ранее в августе, также со ссылкой на бизнес-омбудсмена по Москве, о проекте сообщало агентство ТАСС . Минеева тогда рассказывала, что консультации планируется проводить на еженедельной основе. Она напомнила, что в условиях пандемии аппарат уполномоченного проводил ежедневные консультации бизнеса. Сейчас малый и средний бизнес экономит деньги и не всегда может позволить себе консалтинговые услуги.

Продолжительность программы будет зависеть от запроса бизнеса, «но на время кризиса точно», отметила бизнес-омбудсмен.

У «Деловой России» уже работает горячая линия, которая существует в рамках проекта «Дежурный по стране» с 2018 года. Аппарат бизнес-омбудсмена по Москве в свою очередь организовал работу мобильной приемной, выезжающей в любой район города. В рамках новой программы будут задействованы на безвозмездной основе эксперты из структуры столичного бизнес-омбудсмена, следует из материала ТАСС.

