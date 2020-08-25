Ant Group, финтех-подразделение китайского гиганта онлайн-торговли Alibaba, во вторник подала заявку на двойной листинг — в Гонконге и на шанхайской площадке STAR Market. Компания может привлечь до 30 млрд долларов, а ее IPO — стать крупнейшим в истории, передает Reuters .

IPO Ant Group станет первым одновременным листингом в Гонконге и на рынке STAR Market и поможет обеим биржам повысить свой статус в качестве центров капитала.

Компания не раскрыла размера, сроков или других ключевых деталей листинга и отказалась их комментировать.

Источники, знакомые с ситуацией, ранее говорили, что Ant планирует привлечь более 20 млрд долларов в ходе двойного листинга, который может состояться в октябре, и рассчитывает получить оценку более чем в 200 млрд долларов.

Размер IPO может даже достигнуть 30 млрд долларов, если позволят рыночные условия, сообщили трое из этих источников на этой неделе.



В этом случае IPO станет крупнейшим в мире. Нефтяной гигант Saudi Aramco в ходе размещения в декабре привлек 29,4 млрд долларов. До этого рекорд принадлежал Alibaba Group Holding Ltd (привлечено 25 млрд долларов в ходе IPO в 2014 году).