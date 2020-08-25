Минэкономразвития предложило расширить возможности для перерегистрации иностранных юридических лиц из других юрисдикций в российские офшоры — специальные административные районы (САР), следует из законопроекта, опубликованного на портале проектов нормативных правовых актов. Соответствующие поправки предлагается внести в закон «О международных компаниях и международных фондах», уточняет ТАСС.

Законопроектом предлагается предоставить возможность получить статус международной компании для регистрации в САР иностранным организациям, не осуществляющим деятельность в России и не имеющим вложений в российские активы. Кроме того, предлагается предоставить возможность «транзитной» смены юрисдикции, предусматривающей перерегистрацию в САР с помощью двух или более этапов — через промежуточные («транзитные») юрисдикции.

МЭР также предлагает разрешить сохранение статуса международной компании в случае ее слияния с другой международной компанией для регистрации в российских офшорах. При этом статус международной компании прекратится в случае присоединения к ней юрлиц, не являющихся участниками САР.

Также законопроектом предлагается закрепить за правительством право определять ежегодный регистрационный взнос с резидента САР с 1 января 2022 года. В действующем законе размер и порядок взноса должен быть установлен Налоговым кодексом.

«Анализ правоприменительной практики выявил необходимость законодательного закрепления особенностей и порядка «транзитной» редомициляции (смены юрисдикции. — Прим. ТАСС), предусматривающей осуществление редомициляции с помощью двух или более этапов — через промежуточные юрисдикции, уточнения требований к инвестициям участников специальных административных районов, уточнения порядка реорганизации международных компаний», — говорится в пояснительной записке.

Отмечается, что предложенные изменения позволят расширить круг участников специальных административных районов и решить задачу возврата капитала в Россию.

По данным Минэкономразвития, на текущий момент в САР зарегистрированы 30 международных компаний и один международный фонд.



Специальные административные районы созданы во Владивостоке на острове Русский и в Калининграде на острове Октябрьский. Здесь действуют особые режимы валютного регулирования, резиденты получают ряд льгот, в частности освобождаются от налога на доходы, полученные в виде дивидендов.