Общий прирост безработных в России составил с мая 2020 года 444 тыс. человек (0,6% от общей рабочей силы), пишет «Коммерсант» , ссылаясь на данные обследования Росстатом рынка труда за II квартал. Скачок численности безработных в апреле был равен 0,8 млн человек (1%), после чего цифры увеличивались меньшими темпами — с 4,3 млн в апреле до 4,7 млн в июле. Апрельский прирост безработицы, когда в течение одного месяца число безработных в РФ выросло с 3,49 млн человек до 4,29 млн, стал в то же время последним крупным сокращением числа рабочих мест.

Количество работающих россиян выросло с мая 2020 года почти на 200 тыс. человек (0,2% от общей рабочей силы) — в июне численность работающих составила 70 067 тыс., в июле — 70 229 тыс. Численность занятых (закрытых персоналом рабочих мест) была минимальной в мае 2020 года — это 70 035 тыс. человек.

Часть эффекта роста безработицы при несокращении рабочих мест объясняется демографическими факторами. Само число рабочей силы в РФ сократилось в июле преимущественно из-за роста численности незанятых, но работу не ищущих. Данные ФНС в августе продемонстрировали, что по крайней мере в реестре малых и средних компаний сокращения занятости не зафиксировано — увольнения в РФ в связи с эпидемией производились в основном крупными работодателями. Пока можно предположить, что ограниченный круг крупных работодателей сократил число рабочих мест в ответ на карантинные меры, причем сделал это почти мгновенно. В это же время ряды безработных пополнили сотни тысяч людей, не испытывавших необходимости в работе ранее.

МЭР: число безработных в России достигло 3,5 млн человек Соотношение регистрируемой безработицы (в среднем за месяц) и безработицы по методологии МОТ в июле превысило 60% (в июне — 53%).

Москва осталась регионом с наиболее низким уровнем безработицы в РФ — 2,3%, год назад — 1,4%. Уровень участия в рабочей силе в городе — выше среднероссийского (67,9% против 61,8%) — не изменился. Московской области пандемия пока стоила 1 процентного пункта безработицы (она выросла с 2,8% до 3,8%), но уровень участия в рабочей силе сократился с 66,5% до 65,3%. В Санкт-Петербурге безработица выросла сильнее, чем в Москве, — с 1,4% в июле 2019 года до 3,2%, но уровень вовлеченности населения в труд сократился на 0,2 п. п.

Безработица в показателях натурального прироста безработных в крупных регионах выросла относительно сильно в Краснодарском крае — с 4,8% до 6,2%, прирост новых безработных в Москве, Московской области, Санкт-Петербурге и Краснодарском крае был сопоставим, как и в Свердловской области. Относительно небольшой является численность «новых безработных» в Татарстане, Ростовской, Новосибирской областях, Красноярском крае.